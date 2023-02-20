Президент Туркменистана встретился с вице-премьером ОАЭ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с заместителем главы правительства Объединенных Арабских Эмиратов, министром по делам Аппарата президента ОАЭ шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

На переговорах было отмечено, что выгодное географическое расположение Туркменистана и создание благоприятного инвестиционного климата в стране привлекают представителей зарубежного бизнеса, в том числе из стран Ближнего Востока. Развиваются двусторонние взаимовыгодные связи в торгово-экономической, топливно-энергетической и строительной сфере.

Особое внимание в ходе встречи было уделено расширению двустороннего взаимодействия на транспорте. В частности, было отмечено, что в последние годы в Туркменистане идет формирование многовекторной транспортной системы, расширяется инфраструктура морской транспортной сети, ведется масштабное строительство новых автомобильных, воздушных и железнодорожных транспортных коридоров.

Стороны подчеркнули наличие больших перспектив развития двустороннего партнерства на транспорте, особенно с использованием международного морского порта Туркменбаши на Каспии. По мнению сторон, этот порт является одним из крупных транспортных центров международного значения в направлениях Восток – Запад и Север – Юг. Стороны отметили, что порт Туркменбаши полностью отвечает целям налаживания логистических цепочек с портами на территории Объединенных Арабских Эмиратов, а для компаний, специализирующихся на управлении портами и оказании логистических услуг, может стать привлекательным проектом.

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