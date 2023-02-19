Президент Туркменистана наградил группу дипломатов страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов за добросовестный, образцовый многолетний труд на дипломатической службе и по случаю Дня дипломатических работников Туркменистана наградил группу дипломатов страны отличительным знаком «Türkmenistanyň ussat diplomaty» («Искусный дипломат Туркменистана»).

В соответствии с постановлением главы государства, награды удостоились постоянный представитель Туркменистана при ООН (город Нью-Йорк) Аксолтан Атаева, ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в США (город Вашингтон) Мерет Оразов,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в ФРГ (город Берлин) Бердимурат Реджепов, завкафедрой Международных отношений и дипломатии Института международных отношений МИД Туркменистана, старший преподаватель Амангелди Рахманов и доцент кафедры Международных отношений и дипломатии Института международных отношений МИД Туркменистана Чары Ныязов.

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