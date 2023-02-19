Состоялось заседание правительственной комиссии по вступлению Туркменистана в ВТО

В МИД Туркменистана состоялось заседание правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с вступлением Туркменистана во Всемирную торговую организацию (ВТО). Встреча прошла под председательством заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепы Хаджиева.

В своем выступлении замглавы МИД подчеркнул активную динамику развития партнерства Туркменистана с ВТО. Было отмечено, что в июле 2020 года Туркменистан обрел статус наблюдателя в ВТО, а в феврале 2022 года, в ходе очередного заседания Генерального совета ВТО в Женеве, страна подала заявку на вступление в качестве полноправного члена ВТО. В результате было принято решение о предоставлении Туркменистану статуса присоединяющейся страны («активный наблюдатель») к ВТО.

Участники заседания обсудили конкретные шаги по разработке меморандума по внешнеторговому режиму Туркменистана, сдача которого является одним из условий вступления в ВТО. Было также предложено рассмотреть вопрос создания агентства или структурного подразделения в одном из министерств страны, которое централизованно координировало бы все вопросы касательно вступления Туркменистана в ВТО.

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