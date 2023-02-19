В столице Туркменистана состоялась конференция «Диалог – гарантия мира»

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась научно-практическая конференция «Диалог – гарантия мира», приуроченная ко Дню дипломатических работников страны.

В работе форума приняли участие члены правительства, руководители дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, туркменские дипломаты, журналисты, профессорско-преподавательский состав и студенты ряда вузов.

Участники конференции подчеркнули, что инициативы Туркменистана по продвижению Глобальной миротворческой инициативы и объявление Генассамблеей ООН 2023 года «Международным годом диалога как гарантии мира» нацелено на объединение усилий всех стран в укреплении традиций мирного сосуществования народов.

Как отмечали выступавшие, особое значение здесь придается превентивной дипломатии, продуктивному применению таких ее инструментов, как поддержание мира, урегулирование возникающих споров и конфликтов политико-дипломатическими методами.

В честь профессионального праздника также состоялась церемония вручения молодым сотрудникам дипслужбы и студентам выпускного курса ИМО дипломов МИД Туркменистана за активное участие в реализации внешнеполитической стратегии Туркменистана.

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