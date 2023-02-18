Президент Туркменистана провел переговоры с вице-премьером России

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

Стороны отметили конструктивный характер туркменско-российского политического диалога, развивающегося как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. В числе наиболее перспективных направлений взаимодействия были названы торгово-экономическая сфера, энергетика, транспорт, промышленность и другие отрасли.

На переговорах было отмечено, что на протяжении многих лет Россия является одним из основных торгово-экономических партнеров Туркменистана. Также стороны отметили эффективную работу межправительственной комиссии, которая координирует работу по всему комплексу вопросов развития двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи президент Туркменистана подчеркнул необходимость более полной реализации имеющегося потенциала партнерства и его диверсификации с целью увеличения объемов взаимной торговли, инвестиций и реализации совместных проектов.

В тот же день Алексей Оверчук обсудил вопросы туркменско-российского экономического взаимодействия во время встречи с председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

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