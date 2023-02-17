Состоялись туркменско-австрийские переговоры

Ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили в формате онлайн вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и федеральный министр европейских и иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития туркменско-австрийского партнерства в экономике и культуре. В этой связи была особо отмечена деятельность Туркменско-австрийской совместной комиссии, а также тесные контакты по линии бизнес-кругов.

Перспективными направлениями партнерства были названы промышленный сектор, возобновляемая энергетика, транспорт, технологии и другие отрасли. Обсуждая развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, стороны особо отметили работу Туркменско-австрийского общества в укреплении двусторонних контактов.

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