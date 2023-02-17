В двух вузах Туркменистана открыты кафедры ЮНЕСКО

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули и Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди созданы кафедры ЮНЕСКО.

Церемония подписания соответствующих соглашений между вузами и ЮНЕСКО прошла в МИД Туркменистана в формате онлайн. После подписания документов Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, их электронные копии поступили в МИД Туркменистана, где в соответствии с распоряжением президента Туркменистана они были подписаны ректорами вузов. В Туркменском государственном университете имени Махтумкули кафедра ЮНЕСКО будет называться «Культурное наследие: от прошлого к будущему» а в Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди – «Экологическое образование для устойчивого развития».

Как считают в вузах, создание кафедр ЮНЕСКО будет содействовать воспитанию молодежи на основе общечеловеческих и национальных ценностей, расширению их знаний по вопросам культуры, истории, экологии и охраны окружающей среды.

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