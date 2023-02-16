В Москве состоялся концерт звезд туркменской эстрады

Хмурая студеная сырость московской зимы внезапно расцвела ярким теплом восточных мелодий и зажигательных южных ритмов. Один из лучших концертных залов российской столицы «Вегас-сити холл» принял почти полторы тысячи любителей музыки, собравшихся на гастрольное выступление звезд туркменской эстрады.

Концерт туркменских артистов в Москве – само по себе явление редкое и потому вдвойне желанное. На протяжении ряда лет яркие творческие коллективы из Туркменистана приезжали в Россию только в рамках проведения Дней культуры. Однако процесс развития двусторонних контактов в культурно-гуманитарной сфере не стоит на месте, и в последние время он получил мощный дополнительный импульс. В конце минувшего года и в начале нынешнего произошел ряд продуктивных встреч между руководством двух стран – как в Ашхабаде, так и в Москве. Одним из результатов достигнутых договоренностей о расширении культурного обмена между двумя странами-партнерами стал и нынешний творческий десант лучших мастеров туркменской эстрады в российскую столицу. Всемерную организационную поддержку проведению знакового культурного мероприятия оказало Посольство Туркменистана в РФ.

Надо ли говорить, что столь уникальное событие стало аншлаговым? Весть о готовящемся концерте разлетелась как через официальные информационные источники, так и через социальные сети. Представители туркменской диаспоры российской столицы, туркменские студенты, проходящие обучение в московских вузах, приложили все усилия, чтобы попасть на памятную встречу с родными для сердца напевами. Почетными гостями вечера стали представители дипломатического корпуса стран СНГ, откликнувшиеся на любезное приглашение туркменских коллег.

Туркменское эстрадное искусство на московской сцене представляли солисты, чья популярность у себя на родине не требовала предъявления дополнительных сертификатов качества. Обладатель чарующего голоса, вокалист Азат Донмезов, виртуоз народной манеры исполнения, мульти-универсал Сердар Хайдаров, чародей ударных восточных инструментов Атаджан Эйюбов давно и прочно завоевали сердца поклонников на родных туркменских просторах. Теперь же им предстояло подтвердить свое профессиональное реноме перед взыскательной московской публикой. Конечно же, для большей части собравшихся зрителей туркменское музыкальное искусство было вполне близким и понятным, но сама по себе высокая планка московской площадки ко многому обязывала.

– У меня с самого начала не было никаких сомнений, что артисты на сцене и зрительский зал мгновенно найдут язык взаимопонимания, – прокомментировал ситуацию Керим Илясов, руководитель туркменского творческого десанта, директор ашхабадского Дворца Мукамов. – На моей памяти много успешных выступлений исполнителей туркменской этнической музыки во многих странах мира перед зрителями с самой разной степенью готовности к специфичному восприятию. И всякий раз темперамент и вдохновенная душевная открытость артистов творят чудеса, и сердца публики неизменно распахиваются навстречу мощному энергетическому посылу, идущему со сцены.

Так было и на этот раз: зрители хлопали и пританцовывали в такт стремительным полетам народных мелодий, зал расцветал туркменскими национальными флагами, время уплывало незаметно, убаюканное сладкими звуками задушевных песен. Шквал аплодисментов не отпускал исполнителей за кулисы. Туркменских коллег поддержали своими выступлениями и звезды российской эстрады, принявшие приглашение стать почетными гостями праздничного вечера.

Фееричный праздник будоражащих ритмов и фантастических эмоций, к сожалению, не мог продолжаться бесконечно. Зрители расходились с надеждой на новые памятные встречи с туркменскими артистами и величием народной музыки, которую они представляют.

© TURKMENISTAN.RU, 2023