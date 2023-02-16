В столице Туркменистана открылась экономическая выставка Ирана

В Ашхабаде начала работу специализированная экономическая выставка Исламской Республики Иран, организованная при содействии Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

В смотре принимают участие около 70 иранских компаний, работающих в таких сферах, как нефтехимия, топливно-энергетический комплекс, строительство, транспорт, связь, промышленность, сельское хозяйство. В рамках выставки предприниматели Туркменистана и Ирана смогут провести переговоры по вопросам реализации совместных торгово-экономических проектов.

Участников специализированной экономической выставки Исламской Республики Иран с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он выразил уверенность, что этот масштабный форум будет иметь большое значение в дальнейшем укреплении надежных основ многолетнего сотрудничества и развитии двустороннего партнерства по всем направлениям между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран.

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