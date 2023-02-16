Президент Туркменистана встретился с главой «Газпрома»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

На переговорах было отмечено, что в настоящее время туркменско-российское взаимодействие успешно развивается по всем направлениям, и ключевое значение здесь придается сотрудничеству в топливно-энергетической сфере.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул на переговорах, что Туркменистан, обладая обширными запасами природных ресурсов, нацелен на поступательное развитие долгосрочного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами. По словам главы государства, главными направлениями партнерства здесь являются модернизация предприятий нефтегазовой отрасли, повышение эффективности добывающего и перерабатывающего секторов, диверсификация экспорта энергоносителей и реализация совместных проектов.

В этой связи в ходе переговоров президента Туркменистана и главы «Газпрома» были обсуждены вопросы оптимальной реализации имеющегося потенциала сотрудничества.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в успешном продолжении продуктивного туркменско-российского парт­нерства в энергетической сфере, выстраиваемого на взаимовыгодной и долгосрочной основе.

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