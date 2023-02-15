Туркменистан и Иран укрепляют культурно-гуманитарное взаимодействие

Вопросы развития культурно-гуманитарного взаимодействия обсудили вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Махди Эсмаили, прибывший в Ашхабад для проведения Дней иранской культуры.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в области культуры, науки, СМИ, кинематографии и издательской деятельности.

Особое внимание было уделено проведению совместных мероприятий в рамках празднования 300-летия со дня рождения Махмукулли Фраги, налаживанию прямых регулярных культурных контактов между профильными ведомствами двух стран и укреплению договорно-правовой базы в сфере культуры.

В этой связи стороны отметили целесообразность подготовки дорожной карты по практическому развитию сотрудничества в культурно-научной сфере.

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