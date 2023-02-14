На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 79 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 79 сделок на 83 миллиона 562 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из ОАЭ, Швейцарии, Афганистана и Узбекистана приобрели топочный мазут и осветительный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а также авиационный керосин, масло базовое и сжиженный газ производства госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, коммерсантам из Китая, Турции, Сербии, Азербайджана и Киргизии были реализованы корни и корневища солодки, пряжа хлопчатобумажная, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ и Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную и густой экстракт солодкового корня на общую сумму 51 миллион 104 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили упаковочную пленку (ТКНПЗ), нефтяной дорожный битум и полипропилен (ГК «Туркменнефть»), а также туркменские ковры ручной работы на общую сумму 31 миллион 772 тысячи манатов.

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