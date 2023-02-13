В Туркменистане проходят Дни иранской культуры

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Исламской Республики Иран. Выступивший на церемонии Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Туркменистане Голам Аббас Арбаб Халес отметил, что нынешняя культурная акция нацелена на упрочение дружбы, взаимопонимания и доверительного диалога туркменского и иранского народов, имеющих давнюю историю добрососедских отношений.

Также состоялся концерт иранских мастеров искусств, в программу которого вошли выступления известных исполнителей народной музыки и песен, популярных творческих коллективов «Кормандж» и «Ронак».

В рамках Дней иранской культуры артисты дружественной страны дадут также концерт в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули, в Музее изобразительных искусств пройдет выставка иранского декоративно-прикладного искусства, а в Государственной академии художеств Туркменистана пройдут творческие встречи и мастер-классы. Жители и гости туркменской столицы познакомятся с работами известных иранских живописцев, мастеров народно-прикладного искусства – каллиграфов, миниатюристов, гравировщиков, ковроделов, резчиков по дереву и т. п.

Поклонников киноискусства ждет встреча с иранским кинематографом в киноцентре «Ашхабад», где состоится показ фильмов разных жанров, снятых в последние годы. Перспективы взаимодействия в сфере культуры будут обсуждены в ходе встречи официальной делегации Ирана с руководством сферы культуры Туркменистана. Завершатся Дни культуры Исламской Республики Иран совместным концертом артистов двух государств.

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