Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетил ОАЭ с официальным визитом

Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты обсудил вопросы активизации двустороннего партнерства в топливно-энергетической сфере.

В Абу-Даби глава Народного Совета провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом Бин Зайед Аль Нахайяном и заместителем председателя Кабинета министров ОАЭ, министром по делам президента шейхом Мансуром Бин Зайедом Аль-Нахайяном.

В ходе этих встреч были обсуждены вопросы развития двустороннего партнерства в энергетике, транспортно-коммуникационном секторе, промышленной кооперации, сельском хозяйстве, судостроении, высоких технологиях, а также финансовой сфере при реализации важных проектов. Особое внимание на переговорах было уделено активизации взаимодействия в топливно-энергетической отрасли, нефтеперерабатывающей промышленности, инвестиционной сфере.

В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул готовность Туркменистана к расширению сотрудничества с компаниями ОАЭ в топливно-энергетической сфере. По его мнению, это имеет важное значение для диверсификации нефтегазовой отрасли Туркменистана и ввода в строй новых предприятий по производству высококачественной продукции, ориентированной на экспорт.

По итогам официального визита главы Халк Маслахаты Туркменистана в ОАЭ была принята совместная декларация Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Также были подписаны меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере между государственным концерном «Туркменгаз» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби, а также соглашение об условиях и порядке открытия и ведения корреспондентского счета между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Первым банком Абу-Даби (First Abu Dhabi bank).

© TURKMENISTAN.RU, 2023