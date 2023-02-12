Туркменистан принял участие в первом Межпарламентском форуме стран Центральной Азии

Делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Меджлиса (парламента) Туркменистана Гурбанмуратом Ашировым приняла участие в первом Межпарламентском форуме государств Центральной Азии, прошедшем в казахстанском городе Туркестан.

В ходе встречи депутаты парламентов центральноазиатских государств обсудили вопросы укрепления всестороннего стратегического сотрудничества стран региона и усиления роли парламентов в этом процессе. В ходе форума были также рассмотрены вопросы расширения культурно-гуманитарного сотрудничества на основе общего историко-культурного наследия.

По итогам форума была принята Туркестанская декларация. В документе нашли свое отражение перспективы дальнейшего развития межпарламентских взаимоотношений, направленных на расширение экономического взаимодействия и формирование единого культурно-исторического пространства Центральной Азии.

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