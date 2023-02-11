Туркменистан направит гуманитарную помощь детям Турции

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение об оказании гуманитарной помощи детям пострадавшей от разрушительного землетрясения Турции.

В документе отмечается, что, следуя гуманистическим традициям туркменского народа и учитывая многочисленные жертвы и масштабные разрушения в Турции в связи со стихийным бедствием, президент Туркменистана подписал распоряжение об оказании гуманитарной помощи детям дружественного турецкого народа от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Документ предписывает Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерству текстильной промышленности, Союзу промышленников и предпринимателей страны и Национальному обществу Красного полумесяца безвозмездно передать Турецкой Республике соответствующие медикаменты, средства медицинского назначения, продовольственные и другие товары в качестве гуманитарной помощи.

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