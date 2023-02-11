Президент Туркменистана провел кадровые перестановки в правительстве

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве страны. Соответствующие решения глава государства принял на расширенном заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за 2022 год.

Так, туркменский лидер освободил Шахыма Абдрахманова от должности вице-премьера, курирующего топливно-энергетический комплекс, в связи с переходом на другую работу. Новым вице-премьером по ТЭК назначен Аширгулы Беглиев, до этого занимавший пост советника президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам.

Президент Туркменистана освободил Чарымырата Пурчекова от обязанностей вице-премьера, курирующего электроэнергетику, строительство и промышленность, в связи с переходом на другую работу. Вице-премьером по электроэнергетике, строительству и промышленности назначен Баймырат Аннамаммедов, до этого занимавший пост министра промышленности и строительного производства.

Также на расширенном заседании правительства Сердар Бердымухамедов освободил Мухамметгелди Сердарова от должности министра финансов и экономики в связи с переходом на другую работу. Новым главой этого министерства назначен Сердар Джораев, ранее работавший в должности заместителя министра.

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