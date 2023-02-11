В Туркменистане учреждена Международная академия коневодства Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов учредил Международную академию коневодства имени Аба Аннаева. Соответствующий указ глава государства подписал на расширенном заседании правительства по итогам 2022 года в целях сохранения чистоты породы и увеличения поголовья ахалтекинских коней. Документ учреждает Международную академию коневодства и передает ее в ведение государственного объединения «Туркменские кони». Ректором коневодческой академии назначен Пыгы Байрамдурдыев – руководитель известной в мире конноспортивной группы «Галкыныш» («Возрождение»). Согласно архивным документам, старший брат прадеда президента Туркменистана Аба Аннаев был известным селекционером-коневодом в начале прошлого века. В Туркменистане ахалтекинские кони считаются достоянием туркменского народа. © TURKMENISTAN.RU, 2023