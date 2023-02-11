|11.02.23 09:37
|
В Туркменистане учреждена Международная академия коневодства
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов учредил Международную академию коневодства имени Аба Аннаева. Соответствующий указ глава государства подписал на расширенном заседании правительства по итогам 2022 года в целях сохранения чистоты породы и увеличения поголовья ахалтекинских коней.
Документ учреждает Международную академию коневодства и передает ее в ведение государственного объединения «Туркменские кони». Ректором коневодческой академии назначен Пыгы Байрамдурдыев – руководитель известной в мире конноспортивной группы «Галкыныш» («Возрождение»).
Согласно архивным документам, старший брат прадеда президента Туркменистана Аба Аннаев был известным селекционером-коневодом в начале прошлого века.
В Туркменистане ахалтекинские кони считаются достоянием туркменского народа.
© TURKMENISTAN.RU, 2023