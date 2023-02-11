Президент Туркменистана наградил лучший район страны премией в 1 миллион долларов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов наградил премией в размере 1 миллиона долларов район Махтумкули Балканского велаята (области) как лучший район Туркменистана. Соответствующее распоряжение глава государства подписал на расширенном заседании правительства по итогам 2022 года.

Согласно документу, район Махтумкули по итогам 2022 года объявлен победителем конкурса по достижению наивысших результатов в социальном, экономическом и культурном развитии среди районов страны. Распоряжение главы государства предписывает Центральному банку Туркменистана выдать указанному району 1 миллион долларов из Государственного фонда развития Золотого века Туркменистана.

На заседании правительства президент Туркменистана также подписал распоряжение о проведении аналогичного конкурса в 2023 году.

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