В МИД Туркменистана прошли переговоры с послом США

Замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Ашхабаде Мэтью Климоу.

В ходе переговоров были обсуждены состояние и перспективы развития туркменско-американских отношений в политической, культурно-гуманитарной и других сферах. Особое внимание было уделено работе правительства Туркменистана по продвижению культуры мира в глобальном измерении. В этой связи была подчеркнута актуальность резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2023 года «Международным годом диалога как гарантии мира», принятой по инициативе Туркменистана.

Стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество в сфере образования, культурного обмена, а также международного взаимодействия в области исследования, охраны и реставрации историко-культурных памятников. Также были обсуждены предложения посольства США по сотрудничеству в информационной деятельности, в сфере СМИ и цифровой дипломатии.

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