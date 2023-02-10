Продолжается выдвижение кандидатов в депутаты на выборах в парламент Туркменистана

Продолжается выдвижение кандидатов в депутаты на выборах в Меджлис (парламент) Туркменистана, которые состоятся 26 марта.

На заседаниях комитетов по выдвижению кандидатов от Демократической партии Туркменистана, Аграрной партии, Партии промышленников и предпринимателей страны, а также групп граждан идут обсуждения наиболее достойных кандидатур, которым будет доверено представлять интересы народа в парламенте.

Среди претендентов на места в парламенте – работники различных отраслей экономики, сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, науки.

Туркменистан в январе этого года вернулся к однопалатному парламенту – Меджлису, который осуществляет в стране законодательную власть. Парламент состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей. Депутатом Меджлиса может быть избран гражданин Туркменистана, достигший возраста 25 лет и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающий в Туркменистане. 26 марта, вместе с выборами депутатов Меджлиса, в стране также пройдут выборы членов местных представительных органов власти.

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