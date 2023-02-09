Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетил посольство Турции в Ашхабаде

Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетил турецкое посольство в Ашхабаде.

Он сделал запись в книге соболезнований посольства, в которой выразил сочувствие и поддержку братскому народу, пострадавшему от землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции и повлекшего за собой многочисленные жертвы и масштабные разрушения.

В беседе с послом Турции Тоганом Оралом глава Народного Совета от имени президента Туркменистана, туркменского народа и от своего имени выразил соболезнования главе турецкого государства Реджепу Тайипу Эрдогану и всему турецкому народу.

По его словам, среди тех, кто столкнулся с этим бедствием в Турции, есть и граждане Туркменистана. Подчеркнув, что туркменское государство является надежной опорой для каждого своего гражданина, Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что, если возникнет проблема, всем туркменским гражданам будет оказана необходимая поддержка через соответствующие учреждения.

Посол Турецкой Республики в Туркменистане Тоган Орал поблагодарил председателя Халк Маслахаты Туркменистана за слова поддержки президенту и народу Турции.

© TURKMENISTAN.RU, 2023