Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и президент Республики Узбекистан провели телефонный разговор

Перспективы развития двустороннего сотрудничества были обсуждены в ходе телефонного разговора между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

Стороны отметили высокий уровень взаимодействия двух стран в политической сфере, подчеркнув близость или совпадение подходов по ключевым вопросам мировой и регио­нальной политики. Также, по мнению сторон, хорошую динамику развития демонстрируют двусторонние экономические связи, расширяется взаимодействие в топливно-энергетическом, транспорт­но-логистическом и сельскохозяйственном секторах.

В этой связи была отмечена активная работа Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, в рамках которой осуществляется координация мер по развитию двустороннего партнерства.

Также стороны особо отметили, что свидетельством упрочения туркменско-узбекских добрососедских отношений стала состоявшаяся в соответствии с распоряжением президента Туркменистана безвозмездная передача Узбекистану сжиженного газа, а также поступление в Туркменистан машин скорой помощи, производимых в соседней стране.

В завершение телефонного разговора стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и больших успехов в ответственной, государственной деятельности, а народам Узбекистана и Туркменистана – благополучия и дальнейшего процветания.

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