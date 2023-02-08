Туркменистан направил в Турцию врачей, медикаменты и текстильную продукцию

По поручению президента Сердара Бердымухамедова Туркменистан самолетом отправил в пострадавшую от разрушительного землетрясения Турецкую Республику гуманитарную помощь.

Груз состоит из лекарственных препаратов, средств медицинского назначения и текстильных изделий. В Турцию также направлены врачи и медработники, которые окажут необходимое содействие своим коллегам, помогающим пострадавшим от землетрясения.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в десяти затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

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