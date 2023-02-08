|08.02.23 08:29
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Туркменистан направил в Турцию врачей, медикаменты и текстильную продукцию
По поручению президента Сердара Бердымухамедова Туркменистан самолетом отправил в пострадавшую от разрушительного землетрясения Турецкую Республику гуманитарную помощь.
Груз состоит из лекарственных препаратов, средств медицинского назначения и текстильных изделий. В Турцию также направлены врачи и медработники, которые окажут необходимое содействие своим коллегам, помогающим пострадавшим от землетрясения.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в десяти затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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