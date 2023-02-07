В Ашхабаде обсудили пути развития туркменско-иранского партнерства

Вопросы развития туркменско-иранского сотрудничества обсудили вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и заместитель министра иностранных дел Ирана по консульским и парламентским вопросам, а также по делам иранских экспатриантов Алиреза Бикдели.

На встрече было предложено организовать визиты руководителей парламентов двух стран и создать межпарламентскую группу дружбы для развития двустороннего межпарламентского взаимодействия. Дипломаты уделили внимание деятельности Межправительственной туркменско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, проведение очередного заседания которой запланировано на 15-17 февраля текущего года в Ашхабаде. В этой связи были обсуждены пути развития сотрудничества в электроэнергетическом секторе, в сфере транспорта и нефтегазовой отрасли.

В ходе переговоров была подчеркнута актуальность работы Межправительственной туркменско-иранской комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам. Также стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития партнерства в культурно-гуманитарной сфере. В этой связи было отмечено проведение 12-14 февраля текущего года Дней культуры Исламской Республики Иран в Туркменистане.

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