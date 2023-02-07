В Ашхабаде состоялось заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, в котором приняли участие некоторые заместители председателя правительства страны, руководители и представители ряда министерств, ведомств, общественных организаций и журналисты.

Одной из основных тем заседания стало выдвижение на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО нескольких национальных памятников по серийной номинации «Шёлковый путь: Заравшан – Каракумский коридор», горной экосистемы Койтендага совместно с узбекскими коллегами.

На заседании было также подчеркнуто, что подготовлены документы по созданию кафедры ЮНЕСКО в вузах страны. В частности, было отмечено, что в Турк­менском государственном университете имени Махтумкули откроется кафедра «Культурное наследие – из прошлого в будущее», а в Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди – кафедра «Экологическая грамотность и культура современной молодежи».

Кроме того, в ходе заседания были затронуты такие актуальные темы, как укрепление роли Туркменистана в крупных структурных подразделениях ЮНЕСКО, расширение международного научного взаимодействия в цифровых проектах и обмене информацией.

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