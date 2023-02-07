На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за минувшую неделю заключено 46 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 46 сделок на сумму более чем 77 миллионов долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана закупили автобензин. Предприниматели из ОАЭ, Узбекистана, Афганистана и с Виргинских островов приобрели авиационный керосин и гидроочищенное дизельное топливо. Кроме того, коммерсантам из Турции, Казахстана, Киргизии, Армении, Ирландии и Сербии были реализованы крашеные махровые изделия, хлопчатобумажная пряжа, сухой экстракт солодкового корня и портландцемент.

За манатные средства бизнесмены из ОАЭ и Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу на 25 миллионов 396 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили нефтяной кокс и упаковочную пленку общей стоимостью 75 миллионов 500 тысяч манатов.

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