Центризбирком Туркменистана провел в регионах семинары по теме выборов депутатов парламента

Специалисты Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане провели на местах семинары с участие с участием членов областных, районных, городских и окружных избирательных комиссий. Главная тема этих семинаров – проведение выборов депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана, которые пройдут 26 марта этого года.

Участники семинаров были ознакомлены с порядком проведения предстоящих выборов, избирательным законодательством, структурой действующих на выборах избирательных комиссий, а также полномочиями избирательных комиссий всех уровней.

В настоящее время на выборах в туркменский парламент идет выдвижение и регистрация кандидатов. 26 марта вместе с выборами депутатов Меджлиса в стране также пройдут выборы членов местных представительных органов власти.

© TURKMENISTAN.RU, 2023