В МИД Туркменистана обсудили вопросы защиты прав человека

В МИД Туркменистана состоя­лось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. Во встрече приняли участие представители Меджлиса (парламента), ряда министерств, ведомств и общественных организаций страны.

На заседании были обсуждены итоги дея­тельности комиссии за 2022 год и задачи на перспективу. Особое внимание было уделено приоритетным направлениям работы по совершенствованию деятельности государственных органов и общественных ­объ­е­динений в области обеспечения прав человека и реализации норм международного гуманитарного права.

На заседании было отмечено, что законодательство Туркменистана последовательно развивается на основе национального опыта и традиций, а также с учетом международной практики. В рамках обмена мнениями также была подчеркнута актуальность повышения уровня правовых знаний населения и расширения доступа людей к правовой инфор­мации.

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