Туркменистана поможет Узбекистану сжиженным газом

Туркменистан безвозмездно отправит в Республику Узбекистан сжиженный природный газ в качестве дружественной помощи. Соответствующее распоряжение на заседании правительства по итогам первого месяца 2023 года, подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает государственному концерну «Туркменгаз» безвозмездно передать Республике Узбекистан соответствующий объем сжиженного газа в качестве дружественной и братской помощи. В этом году из-за аномальных холодов некоторые страны Центрально-Азиатского региона испытывали дефицит природного газа и электроэнергии.

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