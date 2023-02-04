Президент Туркменистана сменил главу Верховного суда и министра национальной безопасности Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил от занимаемых должностей председателя Верховного суда Гуванчмырата Уссанепесова и министра национальной безопасности, полковника Гурбанмырата Аннаева в связи с переходом на другую работу. Соответствующие указы глава государства подписал на заседании Государственного совета безопасности Туркменистана, посвященного итогам работы военных и правоохранительных ведомств за 2022 год. Новым председателем Верховного суда Туркменистана назначен Бегенч Ходжамгулыев, до этого занимавший пост председателя Ашхабадского городского суда. Указом президента Министерство национальной безопасности Туркменистана возглавил полковник Назар Атагараев, ранее работавший в должности председателя Государственной миграционной службы. Туркменский лидер также назначил полковника Батыра Волсахатова главой Государственной миграционной службы Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2023