|03.02.23 09:54
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Школы Туркменистана получили новые пособия по адаптации к изменению климата
Школьные учителя Туркменистана будут использовать в своей работе новые методические пособия по адаптации к изменению климата. Пособия были разработаны Министерством образования Туркменистана, Национальным институтом образования, совместно с ЮНИСЕФ, для дальнейшей поддержки усилий правительства страны по реализации повестки дня в области изменения климата и окружающей среды.
Эти пособия предназначены для облегчения практики преподавания путем включения вопросов адаптации к изменению климата в пять предметов начального и среднего образования, связанных с окружающей средой. Это природоведение, экология, география, базовые жизненные навыки и сельское хозяйство.
ЮНИСЕФ уже передало Министерству образования Туркменистана для использования в школах страны 8 тысяч экземпляров новых пособий. Это первый в Центральной Азии опыт по изданию таких пособий для средних школ.
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