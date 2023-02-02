В столице Туркменистана состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам Каспия

В Ашхабаде состоялось заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря. Во встрече приняли участие вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, а также руководители ряда министерств и ведомств страны.

На заседании были рассмотрены результаты деятельности Межведомственной комиссии по вопросам Каспия за прошедший 2022 год, обсужден проект плана мероприятий и приоритетные направления работы комиссии на 2023 год.

Особое внимание было уделено итогам Шестого саммита глав прикаспийских государств, состоявшегося в июне 2022 года в Ашхабаде, а также ходу выполнения решений, принятых в рамках этой встречи. На заседании было отмечено, что Туркменистан и впредь намерен продолжить активную деятельность в сфере обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе, укрепления дружественных, добрососедских отношений и широкого взаимодействия между прибрежными государствами и их народами.

© TURKMENISTAN.RU, 2023