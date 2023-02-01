Совет полпредов СНГ ознакомился с ходом строительства города Аркадага

В штаб-квартире СНГ, городе Минске, состоялось заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества. В заседании приняли участие председатель Исполнительного комитета – генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и его заместители.

В ходе состоявшегося заседания в соответствии с ранее внесенным представителем Туркменистана в повестку заседения дополнительным пунктом Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь, Постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ Назаргулы Шагулыев выступил с ознакомительным докладом о ходе строительства нового административного центра Ахалского велаята – города Аркадага.

В своем выступлении он акцентировал внимание собравшихся на сочетании в новом городе Аркадаге современных технологий и экологических стандартов, а также новаторских решений социальных задач с заботой о людях. Было подчеркнуто, что новый город строится исключительно туркменскими силами, а в реализации проекта используются передовые мировые технологии.

По окончании выступления участникам заседания был представлен видеоролик о новом городе Аркадаге, подготовленный Посольством Туркменистана в Республике Беларусь.

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