Туркменские всадники приглашены на международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло

Туркменская конноспортивная группа «Галкыныш» («Возрождение») официально приглашена принять участие в 47-м международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло, который пройдет в январе 2025 года.

Руководитель конноспортивной группы Пыгы Байрамдурдыев и директор Туркменского госцирка Сердар Гурбангулыев в ходе встречи с президентом фестиваля Урсом Пилзом подтвердили участие в этом мировом шоу туркменских джигитов на ахалтекинских скакунах.

Конноспортивная группа «Галкыныш» была создана в 2007 году. С 2010 года «Галкыныш» регулярно выступает на арене Туркменского государственного цирка, гастролирует за рубежом и принимает участие в главных цирковых фестивалях мира, где она завоевала немало престижных наград.

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