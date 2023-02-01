|01.02.23 08:05
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Туркменские всадники приглашены на международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло
Туркменская конноспортивная группа «Галкыныш» («Возрождение») официально приглашена принять участие в 47-м международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло, который пройдет в январе 2025 года.
Руководитель конноспортивной группы Пыгы Байрамдурдыев и директор Туркменского госцирка Сердар Гурбангулыев в ходе встречи с президентом фестиваля Урсом Пилзом подтвердили участие в этом мировом шоу туркменских джигитов на ахалтекинских скакунах.
Конноспортивная группа «Галкыныш» была создана в 2007 году. С 2010 года «Галкыныш» регулярно выступает на арене Туркменского государственного цирка, гастролирует за рубежом и принимает участие в главных цирковых фестивалях мира, где она завоевала немало престижных наград.
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