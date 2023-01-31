Председатель Госдумы России провел переговоры в парламенте Туркменистана

В Ашхабаде состоялась встреча председателя Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедовой и спикера Государственной Думы России Вячеслава Володина, прибывшего в туркменскую столицу с визитом во главе парламентской делегации.

Стороны обсудили вопросы двустороннего развития межпарламентского сотрудничества и расширения обмена опытом в законотворческой сфере. В этой связи Володин был ознакомлен с решениями, принятыми на состоявшемся 21 января текущего года совместном заседании парламента с участием представителей общественности о создании Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана и переходе к однопалатному парламенту.

Пользуясь случаем, руководитель Меджлиса Туркменистана пригласила российских парламентариев принять учас­тие в предстоящих в стране в марте этого года очередных парламентских выборах в качестве международных наблюдателей.

Затем председатель Государственной Думы Российской Федерации выступил перед депутатами Меджлиса Туркменистана. Вячеслав Володин подтвердил приверженность российской стороны традиционно дружественному, добрососедскому диалогу с Туркменистаном, носящему стратегический характер.

Подчеркнув, что динамику развития двусторонних отношений задают главы государств, председатель Госдумы РФ высказался о необходимости сделать все для законодательного обес­печения реализации договореннос­тей, достигнутых на высшем уровне. Он также отметил важность дальнейшей активизации межпарламентских связей, что является одной из задач, обозначенных в Декларации об углублении стратегического парт­нёрства, подписанной президентами России и Туркменистана в июне 2022 года.

В заключение председатель Государственной Думы России подчеркнул, что задача парламентариев двух стран состоит в том, чтобы через межпарламентский диалог найти новые возможности для сближения Туркменистана и России.

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин в рамках визита посетил мемориальный комплекс «Народная память», где возложил цветы к памятнику «Вечная слава» в честь национальных героев – защитников Отечества.

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