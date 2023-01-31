Президент Туркменистана встретился с председателем Госдумы России

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина, прибывшего в Ашхабад с визитом во главе парламентской делегации РФ.

В ходе переговоров стороны отметили, что туркменско-российские отношения, выстраиваемые на принципах равноправия и взаимного уважения, традиционно носят дружественный и стратегический характер. Также был подчеркнут эффективный характер взаимодействия в торгово-экономической сфере, энергетике, промышленности и на транспорте. По мнению сторон, многоплановое двустороннее партнерство успешно дополняется прямыми связями между Туркменистаном и субъектами Российской Федерации.

На переговорах было отмечено, что неотъемлемой составляющей туркменско-российских отношений являются контакты в гуманитарной области – по линии образования, науки, здравоохранения и культуры.

Отдельной темой беседы стало межпарламентское сотрудничество, рассматриваемое как еще один важный инструмент укрепления взаимопонимания между двумя государствами и их народами. При этом было подчеркнута необходимость развивать данное направление в целях законодательного обеспечения достигнутых договорённостей и решений, принятых на высшем уровне.

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