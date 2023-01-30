Председатель Госдумы России проведет переговоры в Туркменистане

Делегация Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным, прибыла с официальным визитом в Туркменистан. Сразу по прилете состоялись первые встречи Володина с парламентариями Меджлиса (парламента) Туркменистана.

В ходе визита спикер Госдумы России проведет переговоры с руководством Туркменистана и Меджлиса страны. Российские парламентарии обсудят со своими туркменскими коллегами новые форматы сотрудничества в целях динамичного развития туркменско-российские отношений.

В состав российской парламентской делегации вошли вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, первый зампред Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга и зампред Комитета по международным делам Ирина Роднина.

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