МИД Туркменистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

МИД Туркменистана осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, совершенное 27 января 2023 года, в результате которого есть погибший и раненые среди сотрудников дипломатической миссии. Об этом говорится в заявлении туркменского внешнеполитического ведомства.

Туркменистан заявляет о недопустимости нападения на дипломатические представительства и применения какого-либо насилия в отношении персонала дипломатических ведомств.

МИД Туркменистана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, а также желает скорейшего выздоровления раненным сотрудникам посольства Азербайджана в Иране.

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