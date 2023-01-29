В Ашхабаде состоялся VIII съезд Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, в котором приняли участие делегаты молодежных организаций из Ашхабада и всех регионов страны.

Делегаты съезда обсудили меры по дальнейшей реализации государственной программы в области молодежной политики Туркменистана на 2021-2025 годы, внесли изменения и дополнения в устав молодежной организации с учетом новой редакции Закона Туркменистана «О государственной молодежной политике» и решили ряд организационных вопросов.

Также, в торжественной обстановке, состоялась церемония награждения активистов организации, которым от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Центрального совета Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули были вручены ценные подарки.

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