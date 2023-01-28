Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
28.01.23 09:33

В столице Туркменистана открылась выставка современного искусства

В Ашхабаде открылась выставка современного искусства «От замысла к реалиям». Экспозиция авангардных работ заняла оба этажа столичного выставочного центра.

Свои картины представили 170 художников с нестандартными взглядами на окружающий мир.  Всего на выставке представлено 370 работ. Выставка получилась весьма необычной, поскольку нечасто на вернисажах туркменских художников демонстрируются работы, выполненные в стилях авангардных направлений изобразительного искусства.

Посещение выставки «От замысла к реалиям» наверняка заставит многих зрителей покопаться в справочной литературе, чтобы постараться лучше понять, о чем рассказывают им полотна современных мастеров и почему авторы выбирают столь сложный язык художественного повествования.

© TURKMENISTAN.RU, 2023
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2023 Turkmenistan.ru