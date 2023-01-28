Президенты Туркменистана и Таджикистана провели телефонный разговор

Ключевые вопросы развития двусторонних отношений обсудили в ходе телефонного разговора президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Выразив признательность за поздравления и добрые пожелания по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, Сердар Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана поздравил таджикского коллегу и в его лице весь братский народ Таджикистана с этим знаменательным событием в истории двух государств.

Собеседники отметили активное политическое взаимодействие двух стран, развиваемое как на двустороннем, так и многостороннем уровне, в рамках международных и региональных структур. Стороны также подчеркнули динамичное развитие торгово-экономических связей, чему способствует деятельность Межправительственной туркменско-таджикской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Отдельной темой переговоров стало развитие двустороннего партнерства в культурной, научной и образовательной сферах.

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