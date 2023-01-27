На выборах в парламент Туркменистана началось выдвижение кандидатов в депутаты

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане объявила о начале выдвижения кандидатов в депутаты Меджлиса (парламента) Туркменистана, выборы которых состоятся 26 марта 2023 года.

Согласно статье 44 Избирательного кодекса Туркменистана, выдвижение кандидатов начинается за 60 дней до выборов и заканчивается за тридцать дней до выборов. Также, согласно Избирательному кодексу Туркменистана, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до назначенного дня выборов, а также группам граждан.

Меджлис состоит из 125 депутатов, избираемых на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом Меджлиса может быть избран гражданин Туркменистана, достигший возраста 25 лет и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающий в Туркменистане.

26 марта, вместе с выборами депутатов Меджлиса, в стране также пройдут выборы членов местных представительных органов власти – областных, районных, городских Народных советов пятого созыва и Советов девятого созыва.

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