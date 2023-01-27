|27.01.23 09:21
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Президент Туркменистана поздравил военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с Днем защитников Отечества
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил военнослужащих и сотрудников военных и правоохранительных ведомств страны с Днем защитников Отечества.
Глава государства подчеркнул, что национальная армия на постоянной основе будет оснащаться совершенным боевым оружием, военной техникой и передовыми цифровыми системами. Также президент страны отметил, что высоким долгом для защитников Отечества Туркменистана является следование целям и принципам военной доктрины, разработанной с учетом миролюбивой внешней политики государства и определяющей военно-политические, военно-экономические и военно-стратегические основы обеспечения безопасности и целостности границ страны.
Он также подчеркнул, что главной целью защитников Отечества должны быть охрана священной независимости Родины, правового статуса постоянного нейтралитета, конституционного строя, исконных национальных ценностей, дальнейшее укрепление в обществе правопорядка и законности.
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