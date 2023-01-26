Туркменистан и Азербайджан обсудили вопросы разграничения дна Каспийского моря В Ашхабаде состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном. Туркменскую делегацию возглавил директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспия Мырат Атаджанов, азербайджанскую - замминистра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границ и Каспийского моря Халаф Халафов. Во встрече приняли участие представители соответствующих министерств и профильных ведомств Туркменистана и Азербайджанской Республики, работающих по проблематике Каспия. В ходе заседания продолжилось обсуждение положений проекта Соглашения о разграничении дна Каспийского моря между Туркменистаном и Азербайджаном. © TURKMENISTAN.RU, 2023