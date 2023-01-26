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26.01.23 09:49

Туркменистан и Азербайджан обсудили вопросы разграничения дна Каспийского моря

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном.

Туркменскую делегацию возглавил директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспия Мырат Атаджанов, азербайджанскую - замминистра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границ и Каспийского моря Халаф Халафов.

Во встрече приняли участие представители соответствующих министерств и профильных ведомств Туркменистана и Азербайджанской Республики, работающих по проблематике Каспия. В ходе заседания продолжилось обсуждение положений проекта Соглашения о разграничении дна Каспийского моря между Туркменистаном и Азербайджаном.

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