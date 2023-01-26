Туркменистан принял участие в работе 26-го заседания Совета министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества

Вице-премьер правительства Туркменистана, министр иностранных дел страны Рашид Мередов возглавил туркменскую делегацию в работе 26-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов, руководители региональных организаций, а также специализированных агентств, региональных институтов и аффилированных органов ОЭС.

Участники заседания обсудили широкий спектр вопросов активизации регионального сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, цифровизации, энергетики, продовольственной безопасности, экологии, сельского хозяйства и транспорта. Также были рассмотрены предложения по дальнейшему развитию торгово-экономических связей, поиска новых путей экономического роста на пространстве ОЭС.

В рамках заседания совет одобрил рабочую программу и календарь мероприятий ОЭС на 2023 год, были приняты отчеты о деятельности Секретариата и специализированных органов ОЭС, выработаны рекомендации по вопросам проектной деятельности организации, одобрен бюджет на 2023 год, подведены итоги председательства Узбекистана в ОЭС.

В своем выступлении глава туркменской делегации подчеркнул, что концептуальные документы «Видение ЭКО до 2025 года» и «Ашхабадский консенсус действий» стали прочной платформой для адаптации организации к новым реалиям, дали четкие ориентиры совместной деятельности на обозримую перспективу. В этой связи он представил позицию страны по приоритетным направлениям сотрудничества в рамках ОЭС, а также выдвинул предложения Туркменистана по дальнейшей стратегии развития ОЭС.

В частности, была подчеркнута важность ускоренного развития транспорта и логистики, углубление партнерства в энергетической сфере, расширение производственной кооперации путем создания производственных линий, нацеленных на формирование «коридоров интеграции», задействование потенциала приграничной и региональной торговли с упором на активизацию сотрудничества по линии малого и среднего бизнеса, объединение усилий по обеспечению продовольственной безопасности, подключение ОЭС к усилиям международного сообщества по выработке конструктивных моделей межгосударственных взаимоотношений посредством превентивной дипломатии. По итогам СМИД было принято ташкентское коммюнике.

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