Ашхабад и Кабул продлили контракт на поставки туркменской электроэнергии в Афганистан

Электроэнергетическая корпорация Туркменистана «Туркменэнерго» и афганская национальная электроэнергетическая компания «Da Afghanistan Breshna Sherkat» (DABS) подписали в Ашхабаде соглашение, продлевающее на 2023 год контракт на поставки туркменской электроэнергии в Афганистан.

Туркменская электроэнергия поставляется в Афганистан по льготным ценам в нескольких направлениях. Это позволяет обеспечивать электричеством практически все северные провинции, а также западный и северо-западные регионы Афганистана, включая провинции Герат, Бадгис, Джоузджан, Балх, Фарьяб, а также города Мазари-Шариф, Шиберган и другие.

Ашхабад постоянно призывает заинтересованные государства и международные организации к развитию диалога с новыми властями Афганистана. Туркменистан заинтересован в восстановлении Афганистана и его интеграции в мирохозяйственные связи.

Кроме Афганистана, Туркменистан в настоящее время поставляет электроэнергию также в Исламскую Республику Иран, Узбекистан и Киргизию.

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