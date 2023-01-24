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24.01.23 09:32

Делегация телеканала Euronews обсудила в Туркменистане совместные проекты

Делегация телеканала Euronews обсудила в МИД Туркменистана и Госкомитете по телевидению, радиовещанию и кинематографии вопросы реализации совместных проектов.

Замминистра иностранных дел Туркмении Бердынияз Мятиев и вице-президент телеканала Euronews по продажам и партнерству Сильвиан Жан Ив Роже обменялись мнениями по вопросам реализации перспективных совместных проектов и планы   долгосрочного партнерства в международном информационном пространстве.

В ходе переговоров с руководством Госкомитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии представители Euronews обсудили  вопросы сотрудничества в подготовке совместных информационных материалов о событиях международного и регионального значения, происходящих в Туркменистане.

Гости были также ознакомлены с работой Международного информационного центра, созданного недавно в структуре туркменского Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

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