На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 13 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 13 сделок на 49 миллионов 582 тысячи долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана закупили автобензин марки EKO-93 (ГК «Туркменхимия»). Кроме того, предприниматели из Афганистана приобрели дизельное топливо Сейидинского НПЗ, а также гидроочищенное дизельное топливо и базовое масло производства Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из Азербайджана были реализованы махровые изделия.

За манатные средства туркменские бизнесмены приобрели нефтяной кокс (ГК «Туркменнефть») на 103 миллиона 620 тысяч манатов.

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