Туркменистан предложил ЕС провести форум по восстановлению Афганистана

Туркменистан предложил Евросоюзу провести форум, посвященный восстановлению Афганистана. Об этом на третьем заседании специальных представителей стран Центральной Азии и ЕС по Афганистану в Брюсселе заявил замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев.

Повестка дня встречи включала в себя обзор вызовов региональной безопасности в свете ситуации в Афганистане и сотрудничества сторон по оказанию помощи афганскому народу. В своем выступлении туркменский представитель указал на основные факторы, сдерживающие достижение внутриполитической стабильности в Афганистане и улучшение социально-экономических условий в стране.

По его словам, необходимо усилить диалог с властью талибов, создать доверительные отношения, возобновить международные программы и проекты в этой стране, что положительно повлияет на политику Кабула. В этой связи было предложено рассмотреть возможность проведения широкого многостороннего форума по восстановлению Афганистана с участием властей этой страны.

Также представитель Туркменистана отметил необходимость поддержания афганской экономики через сотрудничество и совместные проекты, в частности, продолжение реализации начатых Ашхабадом энергетических, транспортных, коммуникационных и других проектов.

© TURKMENISTAN.RU, 2023