|23.01.23 08:53
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Туркменистан предложил ЕС провести форум по восстановлению Афганистана
Туркменистан предложил Евросоюзу провести форум, посвященный восстановлению Афганистана. Об этом на третьем заседании специальных представителей стран Центральной Азии и ЕС по Афганистану в Брюсселе заявил замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев.
Повестка дня встречи включала в себя обзор вызовов региональной безопасности в свете ситуации в Афганистане и сотрудничества сторон по оказанию помощи афганскому народу. В своем выступлении туркменский представитель указал на основные факторы, сдерживающие достижение внутриполитической стабильности в Афганистане и улучшение социально-экономических условий в стране.
По его словам, необходимо усилить диалог с властью талибов, создать доверительные отношения, возобновить международные программы и проекты в этой стране, что положительно повлияет на политику Кабула. В этой связи было предложено рассмотреть возможность проведения широкого многостороннего форума по восстановлению Афганистана с участием властей этой страны.
Также представитель Туркменистана отметил необходимость поддержания афганской экономики через сотрудничество и совместные проекты, в частности, продолжение реализации начатых Ашхабадом энергетических, транспортных, коммуникационных и других проектов.
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